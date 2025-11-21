Guendouzi potrebbe lasciare la Lazio. Il mercato di gennaio è quasi alle porte e torna d’attualità la possibilità di alcuni giocatori di avviarsi verso nuove avventure. A Formello sono stati mesi difficili e, tra gennaio e la prossima estate in tanti potrebbero dire addio. Per Guendouzi arrivano offerte dalla Premier.

Lazio, offerta dalla Premier League per Guendouzi

Fino a questo momento c’erano solo voci di corridoio, adesso che il mercato è sempre più vicino, molte di queste voci potrebbero diventare realtà. L’ambiente biancoceleste inizia a preoccuparsi, anche perché qualcuno potrebbe lasciare Formello sul serio.

La Lazio che, in attesa della sentenza della nuova commissione sul rispetto del parametro dell’indice del costo del lavoro allargato, non ha ancora certezza di poter fare libero mercato, almeno in entrata, potrebbe perdere qualche giocatore. In ogni caso, le cessioni saranno inevitabili per evitare un nuovo blocco a giugno, rendendo la rosa biancoceleste un terreno particolarmente appetibile per squadre alla ricerca di occasioni di mercato. Il nome più caldo sembra essere quello del francese Gouendouzi. Il giocatore ha attirato un interesse concreto da parte del Sunderland. La squadra di Le Bris avrebbe già avviato dei contatti per il centrocampista francese in forza alla Lazio. A dare notizia è il tecnico dei Black Cats: “Abbiamo ancora contatti con diversi giocatori, Matteo è uno di questi. Ho lavorato con lui in passato al Lorient, quindi anche adesso ci sentiamo”. La società inglese non avrebbe problemi a versare nelle casse il valore che la Lazio ha dato al suo giocatore: 30 milioni di euro per portarlo via dalla Capitale.