Arrivano brutte notizie in casa Lazio. Baroni in vista della sfida di Parma potrebbe non avere a disposizione Dia e Vecino, al contrario di Alessio Romagnoli.

Lazio, da Romagnoli a Tavares | Baroni spera

Per quanto riguarda invece i ritorni di Castrovilli e Tavares, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, al primo serve ancora qualche settimana, mentre il portoghese potrebbe recuperare a pieno in vista del big match contro il Napoli di Antonio Conte, antagonista dell’Inter per lo Scudetto.