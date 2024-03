Lazio, slitta l’incontro con Felipe Anderson per il rinnovo | Juve alla finestra

La Lazio e Felipe Anderson hanno rimandato l’incontro previsto per questa settimana per discutere del rinnovo di contratto. La situazione, in fase di stallo ormai da mesi, potrà definirsi meglio dopo Pasqua, quando le parti si incontreranno. Alla finestra rimane la Juventus, interessata ad acquisire il giocatore in estate.

Rinnovo Felipe Anderson, i dettagli della trattativa

Le parti sono ancora lontane dalla chiusura sia sull’ingaggio sia sulla durata del nuovo contratto: la richiesta dell’ala brasiliana è di 3.5 milioni di euro netti a stagione, mentre dall’altro lato Lotito vorrebbe raggiungere la cifra con i bonus. Per quanto riguarda la durata del contratto invece, l’entourage di Felipe Anderson chiede un quadriennale mentre la Lazio offre tre anni.