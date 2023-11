Jean-Pier Papin, il quale ha anche giocato nel ruolo di attaccante con il Milan, è apparso a Radio Anch’io Sport per parlare del prossimo impegno del Milan in Champions League contro il Psg e ha anche menzionato la Lazio. Queste sono state le parole del francese: “Una stagione è lunga, l’Inter ha una rosa un po’ più completa, è un po’ più forte delle altre. Ma anche la Juve è competitiva, il Napoli risalirà, la Lazio e il Milan possono ancora sperare. Tutto è ancora possibile”.

Lazio: Quanto è stato detto su Sarri

L’ex portiere della Lazio Mario Ielpo, intervenuto parlando ai microfoni di Notizie.com, avrebbe parlato di Maurizio Sarri dicendo: “Mi sembra che la storia di Sarri un po’ si stia ‘avvitando’… Lui è un grande allenatore, ma non è un tipo facile o uno che è sempre in armonia con l’ambiente in cui si trova. Sinceramente non so se il ciclo alla Lazio si stia per esaurire. La società non ha messo a disposizione di Sarri i calciatori fin dall’inizio del ritiro. Questo ha portato a delle lamentele da parte sua. Poi c’è da dire una cosa, sta vivendo un momento di involuzione quello che è stato sempre il giocatore simbolo, cioè Immobile che ha sempre tirato la ‘carretta’… In estate se n’è andato Milinkovic, non so se le due cose siano collegate tra loro o se siano discorsi separati. Comunque sia alla squadra, per motivi di mercato e di forma, ora stanno mancando i due più forti della rosa degli ultimi anni”.