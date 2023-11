In questo momento la classifica trasmette nervosismo, i biancocelesti restano comunque coesi e rispettano le istruzioni di Maurizio Sarri. Il prossimo avversario della Lazio sarà il Feyenoord in Champions League, martedì allo Stadio Olimpico, e nella stessa settimana, di domenica 12 novembre, il tanto atteso derby capitolino. La Lazio, tra le altre cose, si è anche trovata davanti all’infortunio di Casale, ma si è poi avuto il via libera dei medici e il giocatore ha iniziato la propria preparazione per il match contro la Roma, facendo così crescere la speranza dell’allenatore di riaverlo presto a disposizione.

Lazio | Le decisioni di Lotito

La Lazio non sta avendo un momento facile, vista la situazione in classifica. Il presidente Lotito, tuttavia, per il momento non sembrerebbe voler fare movimenti e lascerebbe le decisioni da prendere alla fine della stagione.