In casa Lazio è il momento di lasciarsi alle spalle la brutta prestazione contro il Feyenoord, per focalizzare tutte le sue energie alla sfida contro la Fiorentina.

Il presidente Lotito incontra la squadra

Visto il momento di difficoltà anche Lotito ha voluto sostenere la squadra. Infatti, come riporta il “Corriere dello Sport” il patron biancoceleste è passato in quel di Formello per parlare con il gruppo prima della partita contro la squadra di Italiano. Il presidente ha avuto un colloquio prima dell’allenamento con i ragazzi di mister Sarri, chiedendo ai giocatori di prendersi le proprie responsabilità. Tutto ciò è avvenuto in modo sereno, senza appesantire ulteriormente il clima. Lotito si aspetta che già da questa sera la Lazio possa rispondere al suo appello, dando una svolta ad una stagione che deve ancora scrivere la sua storia.