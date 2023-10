Dopo la gara contro il Feyenoord, l’unico pensiero di Maurizio Sarri è stato battere la Fiorentina. Il tecnico biancoceleste archiviata la sfida di Champions vuole riscattarsi in campionato scontrandosi con le critiche fatte fino ad ora in merito alle scelte su Immobile e Kamada, che il tecnico ha deciso di risparmiare in diverse partite.

Lazio-Fiorentina: tocca a Rovella e Guendouzi?

E proprio contro la Fiorentina, l’allenatore della Lazio potrebbe riproporre ancora una volta Taty Castellanos, Rovella e Guendouzi, con il centrocampista ex Eintracht e il capitano biancoceleste ancora una volta in panchina visto che il calciatore è ampiamente criticato per la condizione fisica.