Adriano Panatta, ex tennista e anche tifoso della Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport e ha parlato di Romelu Lukaku. L’ex campione italiano si è espresso così davanti ai microfoni: “Mi ha fatto un po’ tenerezza, con tutto quell’accanimento… I tifosi pretendono un attaccamento alla maglia fuori dal tempo”.

Panatta e le partenze dei giocatori per l’Arabia | Cos’ha detto

Adriano Panatta non ha parlato solamente di Lukaku, ha anche manifestato la propria opinione sull’attuale fenomeno del passaggio di diversi giocatori in Arabia: “Per me non c’è niente di male neanche ad andare in Arabia per fare cassa: lasciamo stare i modi, ma chi al posto di Mancini avrebbe detto di no a quell’offerta?” Panatta si è anche descritto come tifoso giallorosso in questo modo: “non salterò mai in aria dopo un gol o aspetterò un derby per una settimana. Tifoso sì, ma British!”