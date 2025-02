La Lazio è alle prese con gli infortuni. All’intervallo della sfida contro l’Inter, Alessio Romagnoli è stato sostituito da Gila. Non solo lui, ai box anche Castellanos, Hysaj, Dele Bashiru e Vecino. La sfida contro il Milan nella prossima giornata di campionato è vicina e per Baroni è tempo di riflessioni per la formazione.

Lazio, Romagnoli e Patric out

Romagnoli aveva l’adduttore un po’ affaticato, il difensore sarà valutato nelle prossime 72 ore prima della gara contro il Milan. Nell’allenamento di oggi, 27 febbraio, a Formello potrebbe lavorare a parte per gestire le sue condizioni. Nelle prossime ore si capirà se si tratta solo di un affaticamento o se c’è il rischio di una contrattura. Non bisogna rischiare, anche perché tra una settimana c’è l’ottavo di andata di Europa League contro il Viktoria Plzen.

Baroni perde anche Patrick. Nuovo problema alla caviglia per lui. Il difensore della Lazio, fermo di fatto da metà dicembre per un’infiammazione e inspessimento del tendine d’Achille, sembrava in procinto di rientrare a disposizione di Baroni per le prossime gare. Dovrà invece rallentare il suo recupero e a giugno rischia di diventare inevitabile per lui un intervento chirurgico. Le prossime settimane saranno decisive per il giocatore.