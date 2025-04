La Lazio di Baroni non avrà neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta di ieri contro il Bodoe Glimt che si concentra subito sulla prossima gara: il derby della Capitale. Oggi allenamento in vista della Roma.

Lazio, dopo il tonfo in Europa testa al derby

Nemmeno il tempo del rientro notturno dalla ghiacciata trasferta di Bodo, che è già tempo di antivigilia del derby. Per sabato è prevista la rifinitura. In campo il tecnico dei biancocelesti ritroverà Rovella, squalificato in Europa, oltre a Pellegrini, Ibrahimovic, Provstgaard, Belahyane e Basic, fuori dalla lista Uefa. Nulla da fare per Nuno Tavares, che ne avrà per almeno due settimane, oltre a Patric, che ha terminato anzitempo la sua stagione.

Diversi i ballottaggi per Baroni. Rovella rientrerà, si affiancherà di nuovo a Guendouzi. In avanti Isaksen e Zaccagni sono costretti agli straordinari. La posizione di Dia dipende da Castellanos. Baroni ha risparmiato l’argentino dal via in Europa per portarlo al massimo minutaggio nel ritorno col Bodø. Dia ha giocato da centravanti ieri e tornerà trequartista se Castellanos sarà titolare. In panchina tornano rinforzi importanti che non ci sono in Europa: a parte Gigot, riecco Pellegrini se non partirà titolare, poi Belahyane. Ci saranno anche Vecino e Dele-Bashiru. In avanti Pedro, Tchaouna e Noslin