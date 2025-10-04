Lazio-Torino, le ultime sulle formazioni | Sarri sfida Baroni

All’Olimpico la Lazio ospita il Torino dell’ex Baroni, il tecnico granata già sotto accusa potrebbe rischiare il posto in caso di ulteriore passo falso contro i biancocelesti. Una gara da vivere, Lazio con Castellanos in attacco, il Toro si affida a Simeone.
Lazio-Torino, le formazioni
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro; Castellanos. All. Sarri
TORINO (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Nkounkou; Casadei, Asllani; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Simeone. All. Baroni.