In queste ultime ore per le fasce offensive della Lazio è saltato fuori il nome di un giocatore inglese che gioca attualmente in Turchia. Si tratta di Ryan Kent, attaccante esterno in forza al Fenerbahce.

Lazio, si cerca di trovare l’accordo per Kent

Secondo quanto riporta TMW, la Lazio sta trattando per acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Le parti starebbero attendendo i vari documenti richiesti, ma la fiducia aumenta e la strada potrebbe mettersi a breve in discesa.