Lazio, tre settimane di stop per Luis Alberto | Il comunicato dei biancocelesti

Aspettando l’ultima partita del 2023, arrivano brutte notizie in casa Lazio per Sarri, che dovrà fare a meno di Immobile e Luis Alberto, come conferma il comunicato dei biancocelesti.

Lazio, stop Luis Alberto | Salterà la sfida di Coppa Italia

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”. Il fantasista spagnolo salterà diverse partite tra cui quella possibile di Coppa Italia contro la Roma.