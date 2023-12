Dopo la vittoria in campionato contro l’Empoli in casa Lazio si può sorridere solo a metà. I biancocelesti dopo la trasferta in Toscana devono però fare i conti con gli infortuni.

Luis Alberto e Immobile fuori un mese

Ad abbandonare il campo contro i toscani sono stati Luis Alberto e Ciro Immobile, nel giro di due minuti. Il capitano dei biancocelesti ha già svolto gli esami strumentali che hanno riportato un trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra. La speranza di Sarri è di averlo a disposizione fra 15/20 giorni anche se sembra una previsione ottimistica. Mentre per Luis Alberto ci saranno tutti gli accertamenti del caso nella giornata odierna. Ma come riporta il “Corriere dello Sport”, per il centrocampista si teme una lesione con consequenziale stop di un mese o forse più. Per entrambi, dunque, è certa l’assenza per l’eventuale derby di Coppa Italia contro la Roma. C’è invece una speranza che possano rientrare per la semifinale di Supercoppa Italiana, che si terrà il 19 settembre contro l’Inter allo Stadio Re Sa’ud di Riad.