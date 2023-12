Calciomercato Lazio, può saltare l’affare Ricci: una big di Serie A ci prova

La Lazio vorrebbe acquistare un centrocampista di qualità a gennaio per risollevare la situazione non idilliaca in campionato. Dopo la trattativa sfumata in estate, Samuele Ricci resta un obbiettivo biancoceleste ma non è l’unica squadra ad essere sul calciatore del Torino.

Duello Lazio-Milan per Ricci

Anche il Milan di Stefano Pioli vorrebbe allungare la rosa visti i tanti infortuni e considerando la qualità di Ricci potrebbe essere il centrocampista giusto per i rossoneri. Furlani avrebbe già avviato i primi contatti con la società granata per valutare l’acquisto dell’ex Empoli.