Lazio, Tudor prepara la sfida con la Juventus | Le ultime

La Lazio di Tudor torna ad allenarsi oggi dopo il giorno di riposo di ieri. Nel mirino c’è la sfida di sabato contro la Juventus in campionato all’Olimpico, che sarà seguita dalla trasferta di Coppa Italia a Torino sempre contro i bianconeri del 2 aprile, e poi il 6 aprile c’è il derby con la Roma. Un inizio non semplice per il tecnico croato, che ha programmato due doppie sedute consecutive mercoledì e giovedì. Gli allenamenti non saranno interrotti nemmeno a Pasqua e Pasquetta, vista l’importanza degli impegni.

Le ultime sulla formazione di Tudor contro la Juventus

Tudor inizia la sua avventura da allenatore della Lazio con una doppia sfida contro la Juventus, squadra con cui ha più presenze da calciatore. Quello che conta però è ottenere i tre punti, per tentare una rincorsa all’Europa che sembra piuttosto complicata. Il modulo provato in questi giorni è quello che verrà utilizzato da subito: il 3-4-2-1. Sono già arrivate delle indicazioni sugli uomini che potrebbero scendere in campo, ma per avere la conferma definitiva è necessario attendere il ritorno dei nazionali. Infatti Zaccagni, Isaksen, Vecino e Hysaj rientreranno fra domani e giovedì, e a quel punto con il gruppo al completo capiremo meglio chi saranno i titolari nell’esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste.