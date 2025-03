Lazio – Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

La Lazio, con la freccia di sorpasso posizionata, affronta l’Udinese nella sfida che chiude la giornata di Serie A. I biancocelesti, reduci da due importantissime vittorie, sopraggiunte entrambe nei minuti conclusivi di gara, in caso di vittoria potrebbe raggiungere il quarto posto, allungando di un punto sulla Juventus, sconfitta largamente dall’Atalanta. Buon momento i friulani, invece, con quattro vittorie nelle ultime cinque. La gara d’andata è terminata 2-1 in favore dei bianconeri. Lazio-Udinese, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Lazio – Udinese, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Baroni.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.