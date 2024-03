Lazio-Udinese, le scelte di Sarri e Cioffi

La Lazio per tornare a vincere in campionato, questa sera contro l’Udinese. Biancocelesti senza Pellegrini, Guendouzi e Marusic, sostituiti da Lazzari, Vecino e Hysaj .Dubbio Pereyra per Cioffi, non al meglio. Titolare Samardzic, in mezzo al campo con Lovric e Payero. In avanti confermato Lucca, sostenuto da Thauvin alle sue spalle.

Lazio-Udinese, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Giannetti, Perez; Ehizibue, Samardzic, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca. All. Cioffi.