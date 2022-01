Lazio Udinese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Lazio e Udinese si affrontano negli ottavi di finale della coppa Italia per conquistarsi il Milan al turno successivo. I biancocelesti entrano in gioco nella coppa nazionale e lo fanno dopo una bella prova contro il fanalino di coda Salernitana nella quale sono risaltate le prestazioni di Milinkovic e Immobile. Per l’Udinese, invece, una prova impegnativa dopo aver battuto 4-0 il Crotone nello scorso turno anche perché Cioffi avrà molti giocatori ai box

Lazio Udinese, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Cataldi, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson

Udinese (3-4-2-1): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto

Lazio Udinese, i precedenti

Sono 7 i precedenti tra Lazio e Udinese in coppa Italia con 4 vittorie capitoline, due bianconere e un pareggio. Nell’ultimo incontro, della stagione 15/16, i biancocelesti si imposero di misura per 2-1 con le reti di Matri e Cataldi. La Lazio scudettata, invece, si fece sorprendere nel ritorno dei quarti di finale della stagione 00/01. Dopo aver vinto in casa 2-1, infatti, gli uomini di Eriksson persero 4-1 con l’Udinese che andò a segno con Margiotta (doppietta), Walem e Sottil, mentre Mihajlovic fece il gol della bandiera per la Lazio.

Lazio Udinese, dove vederla

La partita, che comincerà alle 17:30, sarà visibile su Italia 1