Finalmente arrivano anche buone notizie per l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri: Matías Vecino è pronto a rientrare in gruppo dopo un lungo stop. Il giocatore finito in infermeria un bel po’ di tempo fa, dopo settimane di attesa e lavoro personalizzato è pronto a scendere in campo.

Lazio, Vecino è pronto al rientro

Il centrocampista uruguaiano è vicino al recupero completo, e il suo ritorno rappresenta una svolta importante per Maurizio Sarri, che potrà finalmente contare su uno dei perni principali per il centrocampo biancoceleste. Non è stato semplice lavorare senza l’uruguaiano, anche perché le risorse per Sarri sono davvero limitate. Le alternative sono poche e non c’è modo di fare fronte ad assenze importanti per troppo tempo.

L’inserimento definitivo di Vecino agli allenamenti collettivi della squadra è previsto per questo fine settimana, tra venerdì e sabato. Il ritorno in gruppo di Vecino aiuterà lo staff tecnico dei biancocelesti a valutare la condizione fisica senza forzare i tempi. L’obiettivo dello staff è inserire Vecino in gruppo in modo stabile dalla prossima settimana, così da poterlo avere tra i convocati già per la trasferta di Bergamo, quella contro l’Atalanta.