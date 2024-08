Lazio-Venezia, le scelte di Baroni e Di Francesco: le formazioni

Prima casalinga per la nuova Lazio di Baroni contro il neopromosso Venezia di Di Francesco. Il tecnico toscano lancia Castellanos in avanti dal 1′, supportato da Dele-Bashiru, Noslin e Zaccagni sulla trequarti. In mezzo al campo Guendouzi e Vecino. Difesa con Casale e Romagnoli centrali, Lazzari e Pellegrini sulle fasce. In porta c’è Provedel. Di Francesco sceglie Gytkjaer come terminale offensivo. Trequarti alla coppia Ellertsson–Oristanio.

Lazio-Venezia, le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Dele-Bashiru, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Sverko, Svoboda, Altare; Sagrado, Crnigoj, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco.