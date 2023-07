Lazio, vertice di mercato ad Auronzo tra Lotito e Sarri | I dettagli

In casa Lazio si continua a pensare al mercato visto che Sarri aspetta nuovi acquisti a meno di un mese dall’inizio del campionato. Tanti i nomi fatti per la prossima stagione, rafforzati in queste ore visto che c’è stato un vertice di mercato tra l’allenatore toscano e Claudio Lotito dove il tecnico toscano ribadirà di voler nuovi acquisti in vista delle 3 competizioni da giocare il prossimo anno, soprattutto con una Champions League da giocare.

Calciomercato Lazio, Lotito vola da Sarri

L’ex tecnico della Juventus sogna un tris di acquisti che portano ai nomi di Ricci, Zielinski e Berardi anche se sa benissimo che Lotito difficilmente lo accontenterà, più facile arrivare a due di questi. E poi c’è sempre la questione Immobile, che potrebbe raggiungere Milinkovic-Savic in Arabia Saudita andando a guadagnare 18 milioni di euro a stagione.