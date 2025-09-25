Il blocco del mercato estivo e della mancanza di nuovi innesti per fronteggiare la nuova stagione, tra l’altro ricca di impegni, non ha giovato al tecnico e alla squadra. Infatti, la stagione è appena cominciata, ma in casa Lazio suonano già diversi campanelli d’allarme.

Lazio, delusione e vertice di società con Sarri

Dopo un avvio di stagione più che deludente, si ci è messa anche la partita (persa) del derby, portando così ad un clima teso a Formelo. perso. La tensione ed il nervosismo generatosi ha spinto ad un vertice tra società e allenatore. L’incontro è andato in scena nelle scorse ore. L’appuntamento tra il tecnico Maurizio Sarri, il direttore sportivo Fabiani e tutta la squadra è stato breve ma importante. Un faccia a faccia durato più di mezz’ora.

Il faccia a faccia è stato importante per provare a ricompattare un gruppo che sembra essersi smarrito, a differenza del periodo di preparazione quando i giocatori avevano voglia di combattere. La Lazio non ha fatto mercato, ha vissuto un periodo economico difficile, ma questo non crea problemi alla squadra che ha bisogno soprattutto di ritrovare identità, ritmo e voglia di vincere portando a risultati. Durante il vertice, Sarri ha chiesto alla squadra un’inversione di rotta, maggiore compattezza e di non mollare durante il match, ma di tenere duro fino all’ultimo secondo. Si attende una risposta dei biancocelesti a partire dalla trasferta di Genova, un avversario da sempre ostico.