Lazio,Tchaouna non funziona da centravanti: Baroni cambia attacco

La sfida contro l’Inter ha visto una Lazio che ancora fatica a trovare se stessa nelle sfide che contano. I biancocelesti, che a San Siro si sono presentati con Tchaouna come centravanti, non hanno trovato la via del gol. Un vero flop l’idea di Baroni.

Lazio, contro il Milan dentro Pedro

La Lazio ha perso nuovamente contro l’Inter ed è stata eliminata dalla Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi sta diventando un tabù per i biancocelesti, negli ultimi 6 incontri non sono mai riusciti a vincere ed in un solo caso hanno strappato un pareggio. Per il resto, 5 vittorie nerazzurre con ben 17 gol realizzati. Soltanto 2 invece quelli della Lazio. L’ultimo successo biancoceleste risale al 26 agosto 2022, ovvero il 3-1 dell’Olimpico sigillato da una prodezza di Luis Alberto.

In vista del big match che attende la squadra capitolina, Baroni cambia attacco. Contro il Milan il tecnico biancoceleste metterà dentro Pedro. Gli undici possibili titolari del match a San Siro: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.