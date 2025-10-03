Le probabili formazioni di Verona-Sassuolo

Verona–Sassuolo apre il weekend della Serie A, i gialloblu di Zanetti ospitano i neroverdi di Grosso. Una sfida importante per entrambe le formazioni, chi la spunterà?
Verona-Sassuolo, le formazioni
Probabile formazione Verona (3-5-2): Montipò, Unai Núñez, Nelsson, Frese, Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Orban, Giovane. All. Zanetti.
Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Vranckx, Matic, Koné, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.