Le probabili formazioni di Verona-Sassuolo

Le scelte di Zanetti e Grosso per la sfida che apre il turno di Serie A

Di
Francesco Mario Fontana
-
5
tifosi hellas verona ( foto di salvatore fornelli )
Tifosi Hellas Verona

VeronaSassuolo apre il weekend della Serie A, i gialloblu di Zanetti ospitano i neroverdi di Grosso. Una sfida importante per entrambe le formazioni, chi la spunterà?

Verona-Sassuolo, le formazioni

Probabile formazione Verona (3-5-2): Montipò, Unai Núñez, Nelsson, Frese, Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Orban, Giovane. All. Zanetti.

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Vranckx, Matic, Koné, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

