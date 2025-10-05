Le ultime sulle formazioni di Fiorentina-Roma e dove vederla

Tutto pronto per Fiorentina-Roma, le probabili formazioni
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini
Fiorentina-Roma, dove vederla in tv
Fiorentina-Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 215, Dazn 2). Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn.