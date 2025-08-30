Le ultimissime sulle formazioni di Napoli – Cagliari

Il Napoli di Conte ospita il Cagliari, in attacco confermatissimo Lucca vista l’emergenza dei partenopei in zona attacco. Il Cagliari si affida a Borrelli supportato dall’ex Inter Sebastiano Esposito.
Le formazioni di Napoli Cagliari
Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca. All. Conte
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane.