Le ultimissime sulle formazioni di Roma – Lille

La Roma ospita il Lille tra le mura amiche dello stadio Olimpico, obiettivo è vincere e dimostrare di poter recitare un ruolo da protagonista in Italia e in Europa per la formazione giallorossa. Gasperini si affida in attacco a Ferguson, dietro l’attaccante agiranno El Sgaarawy e Soulè.

Roma – Lille, le formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.

LILLE (4-4-2): Ozer; Santos, Mbemba, Goffi, Verdonk; Mukau, Bentaleb, Haraldsson, Sahraoui; Fernandez, Iganame