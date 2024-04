Leao: “Una delle partite più importanti della stagione. Possiamo ribaltare lo 0-1”

Intervenuto in conferenza stampa accanto a Stefano Pioli, Rafael Leao ha parlato della gara di domani sera contro la Roma. Il calciatore, che ha deluso nella gara d’andata è fiducioso in vista del ritorno.

Leao: “A Roma per vincere”

Sulla partita:“Una delle partite più importanti di questa stagione. Io e i miei compagni siamo consapevoli di questa partita: vorrei giocare già adesso, oggi. Ho fiducia, sempre con rispetto della Roma che ha grandi giocatori: ma noi andiamo lì con tutta la forza per vincere la partita”

Su cosa può fare la differenza: “Queste partite qua fanno la differenza i dettagli: loro sono stati più bravi la prima partita e noi quello che non abbiamo fatto bene, lo faremo meglio, più consapevoli e concentrati. L’andata potevamo anche pareggiarla: questa seconda partita andiamo a Roma per vincere”

Sul riscatto dopo l’andata: “Spero di aiutare la mia squadra: se non faccio gol, spero di giocare bene e vincere. Questa è la cosa più importante, andare avanti. Dopo l’andata che non ho fatto tanto bene ero deluso e a Sassuolo volevo dare la risposta giusta. Io sono così, se sbaglio cerco sempre di tornare ancora più forte, imparare dai miei errori: ho fatto bene ma purtroppo non abbiamo vinto. Ho ritrovato fiducia, la gioia di fare bene e di aiutare i miei compagni”

Sulla rimonta:“Sappiamo che è possibile. Il risultato è 1-0, possiamo ribaltarlo. Dobbiamo cominciare forte, provare a fare gol i primi minuti e poi giocare la partita come una finale”.