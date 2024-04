Milan, la settimana della verità per Pioli | Si gioca il futuro contro la Roma e nel derby

E’ arrivato il momento della verità per il Milan di Pioli e per lo stesso allenatore. Dopo le critiche intermittenti ma feroci che gli sono giunte nelle ultime due stagioni, quest’anno il clima attorno all’allenatore sembra esser saturo nell’ambiente Milan e ora il tecnico e il Diavolo si trovano di fronte ad un bivio. Passare il turno con la Roma e non perdere il derby salverebbero una stagione che fin qui non è stata per nulla apprezzata dai tifosi, non tanto per i risultati, quanto per la qualità di gioco espressa e il potenziale della squadra non sfruttato.

A onor del vero, i risultati del Milan con Pioli sono sempre stati di alto livello, se si considera che la scorsa stagione, in cui ha ottenuto il suo peggior piazzamento in campionato (il quarto posto) ha anche raggiunto la semifinale di Champions League, in cui è stato sconfitto dall’Inter. Ecco sicuramente la grande ascesa dell’Inter nelle ultime due stagioni non ha aiutato il tecnico del Milan, proprio perché il conseguimento della semifinale di Champions è passato in secondo piano per la sconfitta nel doppio derby contro l’Inter.

Il Milan deve vincere a Roma e non perdere il derby, Pioli sul filo del rasoio

E nella giornata di domani inizierà questo miniciclo per il Milan, con le due partite più importanti della sua stagione in fila. Nella partita d’andata contro la Roma, è stato De Rossi a prevalere sul piano tattico con la mossa di El Shaarawy largo a destra che ha bloccato la fascia sinistra del Milan e un Pioli che non è stato in grado di prendere contromisure efficaci. Ci si aspetta qualcosa di più per la partita di ritorno, sia dal punto di vista tattico, da parte dell’allenatore, sia dal punto di vista dell’intensità per quanto riguarda i giocatori, sembrati un po’ storditi nell’ultima partita di Reggio Emilia con il Sassuolo.

E poi il derby, la partita in cui l’Inter potrebbe vincere lo scudetto con una vittoria. Sono 5 le vittorie di fila nei derby per la squadra di Simone Inzaghi, che vuole trovare la sesta per aggiudicarsi il titolo proprio davanti ai rivali di sempre. Per Pioli e per tutto il Milan potrebbe essere una mazzata non indifferente, e il futuro del mister rossonero a quel punto sarebbe già segnato. Pioli si gioca tutto in questa settimana, e la pressione sul Milan sarà massima.