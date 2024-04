Milan, Furlani blinda i top player: Non abbiamo bisogno di fare cessioni. Pioli? Focalizzati sulla stagione”

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ieri sera è stato ospite di “Supertele”, il talk show di DAZN del lunedì condotto da Pierluigi Pardo. L’amministratore delegato rossonero ha affrontato diversi temi, tra cui il mercato e il futuro di Stefano Pioli.

Theo Maignan e Leao contenti | L’Europa League giudicherà Pioli

Rispondendo alla domanda sulle possibili cessioni dei big in estate, Furlani rassicura i tifosi: “Noi non abbiamo bisogno di fare cessioni per rientrare dalle perdite. Essendo una società in attivo, abbiamo possibilità di investire in partenza. Leao, Maignan e Theo Hernandez sono contenti di rimanere al Milan e hanno contratti lunghi”.

Su Pioli è più enigmatico, evidentemente il finale di stagione deciderà tutto: “C’è questo essere perennemente sotto i riflettori. E’ da inizio stagione che la critica al mister si accende dopo ogni partita non vinta. Quest’anno ha fatto bene e siamo focalizzati sul finale di stagione. E’ una persona squisita, con la quale si lavora molto bene e posso dire che siamo fortunati a lavorare con lui. Non si può giudicare un allenatore su una partita, ma si valuta su una stagione intera. Vedremo come andrà a finire la stagione, ma siamo fiduciosi“.