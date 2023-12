Lecce-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Ad aprire la domenica di Serie A ci penseranno Lecce e Bologna all’ora di pranzo. La squadra di D’Aversa non vince dallo scorso 22 settembre e arriva da due pareggi di fila. La squadra di Thiago Motta invece, ci arriva sognando perché reduce da un periodo di risultati positivi a parte la sconfitta con la Fiorentina, al momento occupa la sesta posizione che garantirebbe l’accesso in Europa. Ancora presto per stilare le tabelle e fare i calcoli ma questa partita potrebbe dire molto per il proseguo della stagione delle due squadre. Il match, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Via del Mare, sarà trasmesso in tv da Sky, Dazn e in streaming da Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Banda, Krstovic, Sansone. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Bologna (4-3-3): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer, Ferguson; Saelemaekers, Zirkzee, Ndoye. Allenatore: Thiago Motta.