Lecce-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Ventitreesima giornata di Serie A. Si comincia al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina, venerdì alle 20.45. Tre sconfitte consecutive per i salentini, chiamati a vincere per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ora distante tre punti. Ultime tre non esaltanti anche per i viola, usciti con un solo punto e una sconfitta arrivata nella passata sfida contro l’Inter. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxi Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.