Questa partita si presenta come un match equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di guadagnare punti importanti in ottica salvezza. Il Lecce, sebbene non abbia vinto nelle ultime partite, ha mostrato la capacità di pareggiare e di sfruttare il vantaggio di giocare in casa. Il Frosinone, d’altra parte, nonostante le recenti assenze per infortunio, ha mostrato segni di calcio importante. Si prevede un match in cui entrambe le squadre possano trovare la rete, ma un risultato definitivo è difficile da prevedere, con la possibilità di un pareggio che sembra plausibile.