Lecce-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Quinta giornata di Serie A: al Via del Mare, ospite del Lecce, questa sera alle 20.45, arriva il Genoa di Gilardino. Straordinaria la partenza dei salentina, a 8 punti in quattro gare, reduci dal pareggio esterno contro il Monza, di domenica scorsa, ma forti del momentaneo quarto posto. Il Genoa, invece, arriva alla sfida con 4 punti, con una vittoria, due sconfitte e un pareggio, nell’ultima partita contro il Napoli. L’ultimo precedente, risalente alla stagione 2019/2020, è terminato con rocambolesco 2-2. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa