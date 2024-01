Juve a caccia dell'Inter, contro il Lecce per vincere

Lecce–Juventus, partita fondamentale per i bianconeri di Allegri, obiettivo i tre punti e metter pressione all’Inter. Una gara da non sottovalutare e da non sbagliare, Allegri lo sa bene.

PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE JUVENTUS

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.