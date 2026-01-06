Lecce-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 19esima giornata di Serie A Tim ha in programma l’anticipo Lecce-Roma. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 17 punti e la Roma che invece è al 5° posto in classifica con 33 punti. La gara verrà arbitrata dal signor Juan Luca Sacchi di Macerata.

Lecce-Roma, probabili formazioni

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Lameck Banda con 2 reti. L’ultimo gol alla Juventus lo scorso sabato.

La Roma ha ottenuto finora 11 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 5 reti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda.

Allenatore: Del Rosso (Di Francesco squalificato).

A disposizione: Samooja, Kouassi, Perez, Siebert, Jean, Ndaba, Sala, Helgason, N’Dri, Camarda, Sottil, Penev, Gorter, Kovac.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk.

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Angelino, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, El Shaarawy, Ferguson, Romano, Mirra, Lulli.

Dove vedere Lecce-Roma

La partita Lecce-Roma, valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.