Lecce-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Rullino di marcia impressionante quello che ha preso la Roma dall’arrivo di Daniele De Rossi in quel di Trigoria in veste di allenatore. Anche il Lecce ha cambiato allenatore con vittoria al debutto per Gotti a Salerno ma il club pugliese ha vinto solo due delle 35 partite in Serie A contro la Roma. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN lunedì 1 aprile alle ore 18.

Probabili formazioni Lecce-Roma

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Piccoli; Krstovic. All. Gotti

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi