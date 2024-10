Lecce-Verona, le ultimissime sulle formazioni

Momento difficile per entrambe, con un Lecce reduce da cinque sconfitte consecutive e un Verona che arriva in Salento con sei gol subiti a Bergamo. Possibile rientro da terzino per Dorgu, con Morente nella posizione occupata dal danese nelle scorse gare, complice le condizioni non ottimali di Guilbert. Sulla trequarti c’è Rafia, panchina per Oudin. Per i veneti torna Duda. Possibile coppia composta da Tengstedt e Mosquera.

Lecce-Verona, le probabili formazioni:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Ramadani; Tete Morente, Rafia, Rebic; Krstovic. All. Gotti.

VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Belahyane, Duda, Suslov, Lazovic; Tengstedt, Mosquera. All. Zanetti.