Lega volley femminile, i risultati dell’undicesima giornata

Conegliano guarda tutti dall’alto

Dopo il posticipo del lunedì tra Perugia e Monza (concluso con la vittoria di Monza), il quadro dell’undicesima giornata della Lega volley femminile è completo. Nonostante il turno di riposo (la gara contro Firenze verrà infatti disputata a marzo), Conegliano continua a rimanere al primo posto in solitaria con 31 punti. I veneti vengono però avvicinati dalle più dirette inseguitrici con Novara che riesce ad avere la meglio sul fanalino di coda Trento grazie a un secco 3-0 e con Scandicci che la imita vincendo con lo stesso risultato nell’anticipo del sabato contro Vallefoglia (l’ultimo set, finito 14-25 per gli ospiti, è indicativo della superiorità dei toscani). Negli altri due match in programma, Busto Arsizio ha la meglio su Roma, mentre Chieri supera, sempre per 3-0, Casalmaggiore.

Lega volley, i risultati della giornata

Igor Gorgonzola Novara-Delta Despar Trentino 3-0 (25-16, 25-20, 25-13)

Unet E-Work Busto Arsizio-Acqua&Sapone Roma 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)

Reale Mutua Fenera Chieri-VBC Casalmaggiore 3-0 (25-21, 25-16, 25-22)

Bosca S. Bernardo Cuneo-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-19, 25-21, 25-19)

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Vero Volley Monza 1-3 (30-28, 17-25, 26-28, 14-25)

Megabox Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (21-25, 16-25, 14-25)