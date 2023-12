Sfida importante per la qualificazione in Europa League. Lens, terzo, a quota 5; Siviglia, vincitore della scorsa edizione di Europa League, ultima quota 2. La gara d’andata, disputata lo scorso 20 settembre, è terminata in parità, 1-1, con reti di Ocampos, per gli andalusi, e Fulgini, per i francesi.

Le probabili formazioni:

LENS (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Haïdara; Sotoca, Thomasson; Wahi. All. Haise.

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrović; Juanlu, Gudelj, Ramos, Salas; Soumaré, Sow, Torres; Rakitić, Pedrosa, En-Nesyri. All. Diego Alonso.