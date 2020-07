Formula 1, Lewis Hamilton chiede 40 milioni l’anno alla Mercedes: la trattativa

Lewis Hamilton chiede 40 milioni l’anno alla Mercedes

Lewis Hamilton chiede 40 milioni di sterline all’anno per firmare i nuovi termini contrattuali con la Mercedes. Lo riporta il quotidiano brittanico Sportsmail. Il contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes scadrà alla fine di quest’anno e il sei volte campione del mondo sta cercando un miglioramento del suo stipendio da £ 36 milioni. La sua fortuna è stimata in 224 milioni di sterline e lo rende lo sportivo più ricco d’Inghilterra.

Lewis Hamilton – Mercedes: la trattativa

I colloqui si erano interrotti durante la pausa dovuta all’emergenza Covid-19. Ora la Mercedes si aspetta progressi nel chiudere la trattativa. Nel frattempo Hamilton e Wolff stanno preparando in maniera serrata l’avvio della stagione ufficiale della Formula 1, stagione che inizia domenica con il Gran Premio d’Austria. Le parti in causa sottolinea sportsmail sono convinte di raggiungere un accordo. Il fatto che la Ferrari abbia sistemato la sua formazione piloti – portando Carlos Sainz a far coppia con Charles Leclerc per la prossima stagione – riduce le opzioni e in qualche modo limita il potere contrattuale di Hamilton. Tuttavia, il futuro di Wolff – e le voci sul coinvolgimento a lungo termine della Mercedes nello sport – potrebbero ancora avere un impatto.