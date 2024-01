Libano-Cina, probabili formazioni e dove vederla

Seconda giornata della fase a gironi di Coppa d’Asia: per il Gruppo A, lo stesso di Qatar, paese ospitante, e Tagikistan, si affrontano Libano e Cina. Brutta partenza per il Libano, chiamato a fare risultato per sperare nel passaggio del turno, sconfitto per 3-0 dai padroni di casa del Qatar. Solo pari nella gara d’esordio, invece, per la Cina di Janković. Il match, in programma mercoledì alle 12.30, sarà visibile, in streaming, su OneFootball.

Le probabili formazioni:

LIBANO (3-4-1-2): Matar; Melki, Mansour, El Zein; Zein, Tneich, Srour, Haidar; Kuri; Bitar, Maatouk. CT. Radulović.

CINA (4-4-2): Junling; Linpeng, Browning, Chenjie, Yang; Pengfei, Shangyuan, Tsun, Binbin; Lei, Long. CT. Janković.