Ligue 1, Gattuso al Marsiglia: ci siamo | Contratto fino a giugno

L'allenatore fa il suo esordio in Ligue 1

Sarà Gennaro Gattuso a prendere il posto di Marcelino sulla panchina del Marsiglia. L’ex allenatore di Milan, Napoli e Valencia ha trovato l’accordo con il club francese sulla base annuale fino al prossimo 30 giugno con opzione di rinnovo.

Gattuso pronto a ripartire: c’è il Marsiglia

Per il tecnico si prospettano già due partite di fuoco visto che la squadra di Veretout e Correa affronterà prima il Monaco in Ligue 1 e poi il Brighton di Roberto De Zerbi in Europa League, che è stato sconfitto nell’ultima gara della competizione.