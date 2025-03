Lille – Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vederla

Lille e Borussia Dortmund ripartiranno dall’1-1 maturato al Westfalenstadion una settimana fa nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra le fila dei padroni di casa ancora out la stella Zhegrova, ma Genesio può contare su Jonathan David al centro dell’attacco. Per il Dortmund in dubbio Chukwuemeka e Svensson, al suo posto Kovac valuta l’opzione Bensebaini dal primo minuto; in avanti spazio a Guirassy, supportato da Adeyemi, Brandt e Bynoe-Gittens. Appuntamento a mercoledì 12 marzo alle 18:45: la gara verrà trasmessa da Sky ai canali 201 e 254, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW.

Lille – Borussia Dortmund, le probabili formazioni

LILLE (4-3-2-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Haraldsson, Mukau, Ethan Mbappé; David. All. Genesio.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson; Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Gross, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy. All. Kovac.