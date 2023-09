L’Inter rallenta, al Meazza passa il Sassuolo (1-2)

Inter sconfitta a San Siro dal Sassuolo

Dumfries porta in vantaggio l’Inter e illude i nerazzurri. A San Siro passa il Sassuolo in rimonta. Sommer spiana la strada ai neroverdi, un passo falso del portiere regala il pareggio a Bejrami. Poi è Berardi a firmare il sorpasso, gran gol del 10 di Dionisi e San Siro annichilito. L’Inter ci prova, tanti cambi di Inzaghi ma è il Sassuolo a sfiorare il 3 a 1. Serata opaca di Lautaro Martinez e compagni, Inter raggiunta in vetta dal Milan.

IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 1-2

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (23′ st De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (40′ st Klaassen), Mkhitaryan (23′ st Frattesi), Dimarco (23′ st Carlos Augusto); Thuram (23′ st Sanchez), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Asllani, Pavard, Bisseck, Agoume, Kamate, Sarr, Stankovic. All.: Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti (1′ st Tressoldi), Vina (1′ st Pedersen); Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami (16′ st Castillejo), Laurienté; Pinamonti (34′ st Defrel). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Ferrari, Obiang, Ceide, Volpato, Thorstvedt. All.: Dionisi

Arbitro: Massimi

Marcatori: 46′ pt Dumfries (I), 9′ st Bajrami (I), 18′ st Berardi (S)

Ammoniti: Matheus Henrique (S)

Espulsi:

Note: al 26′ st ammonito Inzaghi (I) per proteste