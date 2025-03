L’Inter soffre, ma batte con merito in rimonta il Monza (3-2)

L’Inter vince di rimonta ed allunga momentaneamente in classifica sul Napoli. Il Monza passa a sorpresa in vantaggio grazie ad un perfetto contropiede di Birindelli che con un diagonale batte Martinez. Il raddoppio del Monza è ad opera di Keita che sempre in contropiede beffa l’estremo difensore nerazzurro con un tiro a giro. Nel finale di primo tempo Arnautovic di testa da pochi passi batte Turati. Nella ripresa l’INter parte a mille e pareggia con un tiro da fuori area Calhanoglu, mentre il sorpasso è grazie ad un’autorete di Kiyiakopoulos.

INTER-MONZA 3-2

MARCATORI: 32′ Birindelli (M), 44′ Keita (I), 46′ pt Arnautovic (I), 64′ Calhanoglu (I), 78′ Kyriakopoulos (M, aut.)

INTER: 13 Josep Martinez; 28 Pavard (46′ 31 Bisseck), 6 De Vrij (46′ 30 Carlos Augusto), 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (70′ 7 Zielinski, 73′ 11 Correa), 95 Bastoni; 10 Lautaro Martinez, 8 Arnautovic (70′ 9 Thuram).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 16 Frattesi, 21 Asllani, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA: 30 Turati; 33 D’Ambrosio, 4 Izzo (87′ 2 Brorsson), 13 Pedro Pereira; 19 Birindelli (87′ 80 Vignato), 18 Zeroli, 42 Bianco, 11 Castrovilli (66′ 3 Lekovic), 77 Kyriakopoulos; 47 Dany Mota (66′ 35 Ganvoula), 17 Keita Balde (77′ 10 Caprari).

In panchina: 21 Pizzignacco, 69 Mazza, 8 Urbanski, 20 Forson, 22 Palacios, 32 Pessina, 37 Petagna, 55 Martins, 57 Colombo.

Allenatore: Alessandro Nesta.