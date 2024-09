Lista Uefa Lazio, in due rischiano il posto | E non c’è Hysaj

Giorno decisivo per la Lazio, che entro mezzanotte dovrà consegnare la lista Uefa. Come deciso dalla società e da Baroni non ci sarà Hysaj, anche se a rischiare come il terzino sono anche Pedro e Castrovilli.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” infatti sia Pedro che il centrocampista italiano potrebbe non essere inseriti in lista con lo spagnolo maggior indiziato visti i pochi spazi a disposizione a centrocampo. Al contrario potrebbe rischiare l’ex Fiorentina, che potrebbe dedicarsi così solo al campionato.