L’Italia U21 batte agevolmente San Marino, ed ora testa all’Irlanda

La Under 21 rifila sette reti ai pari età di San Marino

L’Italia U21 batte sette a zero San Marino e si porta in testa al girone di qualificazione per gli europei del 2025. Vanno a segno Gnonto con una doppietta, apre le marcature Pirola, poi Volpato, Fabbian su rigore, prima di Pio Esposito, chiude le segnature Bianco. Nonostante le assenze l’Italia è comunque apparsa attenta, e nonostante l’avversario ha interpretato bene la partita.

Il tabellino

San Marino-Italia U21 0-7

Marcatori: 5′ Pirola (I), 30′, 39′ Gnonto (I), 47′ Volpato (I), 53′ Fabbian (I), 63′ rig. Esposito (I), 83′ Bianco (I)

San Marino: Amici, Giambalvo (60′ Zavoli), Matteoni, Pasolini, Giocondi, Rastelli (80′ Dolcini), Zannoni, Toccaceli (71′ Gasperoni), Contadini (80′ Benvenuti), Sensoli, Famiglietti (60′ Santi). A disp: Battistini, Sancisi, Renzi, Pasolini. All: Cecchetti.

Italia: Desplanches, Zanotti (46′ Turicchia), Ghilardi, Pirola (64′ Guarino), Calafiori, Casadei (46′ Fabbian), Prati (57′ Bianco), N’Dour, Volpato, Gnonto (73′ Ambrosino), Esposito. A disp: Zacchi, Coppola, Koleosho, Fazzini. All: Nunziata.

Arbitro: sig. Hyytia (FIN).

Ammoniti: Matteoni (SM).