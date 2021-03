Lituania Italia, risultato, tabellino e highlights

Lituania Italia, cronaca, tabellino e highlights del match

L’Italia ha battuto 2-0 la Lituania a Vilnius nel terzo incontro del Gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Le reti sono state realizzate da Sensi al 3′ del secondo tempo e da Immobile su calcio di rigore al 94′.

Prova non brillante della Nazionale, nonostante le tante occasioni costruite: a incidere sulla prestazione i cambi effettuati nella formazione schierata, la stanchezza conseguenza degli impegni ravvicinati e il campo in erba sintetica, superficie non ottimale per far emergere le qualita’ tecniche degli Azzurri.

Tre vittorie su tre incontri, comunque, per l’undici del Ct Roberto Mancini, con la serie di risultati positivi che raggiunge le 25 gare senza sconfitte (20 successi e 5 pareggi). L’Italia chiude questo ciclo di partite in testa al girone e a punteggio pieno, a quota 9: si tornera’ in campo per le Qualificazioni il 2 settembre contro la Bulgaria.

RETE: 46′ Sensi

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas (76′ Gaspuitis); Novikovas, Dapkus, Simkus (86′ Petravicius), Slivka, Sirgedas (58′ Eliosius); Cernych (75′ Kazlauskas). A disp. R. Baravykas, J. Lasickas, N. Valskis, K. Silkaitis, D, Romanovskij, K. Laukzemis, I. Driomovas, M. Adamonis. All. Urbonas

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni (86′ Acerbi), Emerson (56′ Spinazzola); Pellegrini (45′ Sensi), Locatelli, Pessina (61′ Barella); Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy (45′ Chiesa). A disposizione: Meret, Sirigu, Bonucci, Di Lorenzo, Lazzari, Insigne, Chiesa, Belotti. All. Mancini.

ARBITRO: Raczkowski

AMMONITI: Pellegrini, Simkus, Pessina, Locatelli, Vaitkunas

LITUANIA ITALIA HIGHLIGHTS